PATERNO’: LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO NASO. I NOMI DEGLI ASSESSORI E LE DELEGHE
È stato pubblicato il decreto del sindaco che nomina il vice sindaco, la giunta e attribuisce le diverse deleghe.
La nuova giunta è composta da :
- Mannino Ignazio, nato a Paternò il 02/10/1981;
- Chirieleison Francesca Caterina Rita, nata a Paternò il 30.04.1968;
- Gulisano Luigi, nato a Paternò il 24.10.1975;
- Faranda Roberto, nato a Paternò il 21.12.1970;
- Cirino Pietro, nato a Paternò il 22.01.1965;
- Comis Salvatore, nato a Paternò il 25.06.1975
- VICE SINDACO IGNAZIO MANNINO
DELEGHE ASSESSORIALI:
MANNINO IGNAZIO
Vice Sindaco
Urbanistica- Piano Regolatore Generale - Bilancio -
Programmazione - Tributi – Patrimonio
CHIRIELEISON FRANCESCA CATERINA MARIA RITA
Assessore
Servizi Sociali - Istruzione - Pari Opportunità –
Sanità
GULISANO LUIGI
Assessore
Lavori Pubblici - Ecologia - Pubblica Illuminazione
Interventi Edilizia Scolastica - Impianti - C.E.D.-
Ambiente e Verde Pubblico
FARANDA ROBERTO
Assessore
Attività Produttive - Manutenzioni –Servizi
Cimiteriali
CIRINO PIETRO
Assessore
Politiche Agricole ed Imprenditoriali – Politiche del
Lavoro e Sviluppo Locale – Aree ex A.S.I. e Z.E.S.
COMIS SALVATORE
Assessore
Sport - Spettacolo - Polizia Municipale - Viabilità e Randagismo