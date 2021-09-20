PATERNO', LASTRA DI CEMENTO CADE DA UN CAMION

Una lastra di cemento si è staccata da un tir per il trasporto merci, all’altezza della rotonda del Corso Italia che poi si immette verso il viale dei Platani questa mattina 20 settembre 2021.Per comp...

Una lastra di cemento si è staccata da un tir per il trasporto merci, all’altezza della rotonda del Corso Italia che poi si immette verso il viale dei Platani questa mattina 20 settembre 2021.

Per comprendere meglio la portata dell’incidente bisogna precisare che il camion è uno di quei mezzi utilizzati per i trasporti eccezionali e il carico finito sull’asfalto è un manufatto in cemento armato lungo una decina di metri per un peso di svariati quintali.

Gli ingredienti perché potesse consumarsi una tragedia c’erano tutti, ma per fortuna nessuno si trovava a passare in quel momento in quel preciso punto della strada

Sul manto stradale, dopo l’impatto, la lastra è rimasta intatta ostacolando la carreggiata, che è stata immediatamente segnalata con apposita segnaletica.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di una speciale gru con le quali si è potuto liberare la strada e gli uomini della Polizia Municipale di Paternò per la gestione del traffico.