PATERNÒ: L’OSPEDALE MANTIENE IL REPARTO PSICHIATRIA, ED AUMENTA I NUMERI DEI POSTI LETTO

Ad annunciarlo è il deputato regionale di Diventera’ Bellissima Giuseppe Zitelli, attraverso la sua pagina social

E' con grande soddisfazione che ho appreso la notizia di un aumento nel numero dei posti letto, dell'ospedale "SS.Salvatore", di Paternò, passati dagli attuali 44 a 59, questo grazie alla decisione di lasciare il reparto di psichiatria nel nosocomio paternese.

Un netto cambiamento rispetto al precedente atto aziendale che prevedeva l'Unità operativa in un'altra struttura sanitaria.

La Regione Siciliana e il suo assessore alla Sanità, Ruggero Razza, hanno confermato, come detto nei mesi scorsi, tutto ciò che per Paternò abbiamo richiesto: l'Otorinolaringoiatria che resta come unità semplice, ed ancora la cardiologia, l'endoscopia, l'oculistica e il reparto di psichiatria. Questo a dimostrazione che c'è grande attenzione per un ospedale che ha dimostrato con i numeri di saper lavorare. Un grazie va al presidente della Regione, Nello Musumeci, all'assessore Ruggero Razza che hanno dimostrato di voler scommettere su questa struttura e il personale dell'ospedale, a leggere gli ottimi numeri del "SS.Salvatore", hanno ripagato per intero la fiducia il loro riposta.

Un grazie va anche al manager dell'Asp, Maurizio Lanza e a tutta l'equipe della direzione generale catanese che hanno dimostrato grande attenzione per il territorio. Si va avanti