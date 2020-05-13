95047

PATERNO': LUNEDI 18 MAGGIO RIAPRE L'ISOLA ECOLOGICA DI CONTRADA TRE FONTANE

13 maggio 2020 13:46
News
Da lunedì 18 maggio riapre il CCR di Paternò. Il Centro Comunale di Raccolta di Paternò tornerà ad essere pienamente operativo osservando i seguenti orari: da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00, prevedendo anche un'apertura pomeridiana il mercoledì e il venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.

L'assessore al ramo Luigi Gulisano ha specificato che "l'ingresso al CCR sarà consentito dietro il rispetto di alcune procedure e misure di sicurezza cui gli utenti dovranno attenersi". Le procedure sono specificate nella infografica allegata a questo post.

