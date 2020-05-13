PATERNO': LUNEDI 18 MAGGIO RIAPRE L'ISOLA ECOLOGICA DI CONTRADA TRE FONTANE

Da lunedì 18 maggio riapre il CCR di Paternò. Il Centro Comunale di Raccolta di Paternò tornerà ad essere pienamente operativo osservando i seguenti orari: da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00, p...

Da lunedì 18 maggio riapre il CCR di Paternò. Il Centro Comunale di Raccolta di Paternò tornerà ad essere pienamente operativo osservando i seguenti orari: da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00, prevedendo anche un'apertura pomeridiana il mercoledì e il venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.

L'assessore al ramo Luigi Gulisano ha specificato che "l'ingresso al CCR sarà consentito dietro il rispetto di alcune procedure e misure di sicurezza cui gli utenti dovranno attenersi". Le procedure sono specificate nella infografica allegata a questo post.