Paternò, lutto nell’Unitalsi: addio ad Anna Dolei, oggi i funerali

Storico punto di riferimento dell’associazione, per tanti anni è stata responsabile delle sorelle della Sezione Sicilia Orientale.

PATERNÒ – Lutto nel mondo del volontariato a Paternò per la scomparsa di Anna Dolei, figura storica dell’Unitalsi e appartenente alla sottosezione paternese.

A darne notizia è stata l’Unitalsi Sezione Sicilia Orientale, attraverso un commosso messaggio pubblicato sui propri canali social.

Per tantissimi anni Anna Dolei è stata un importante punto di riferimento dell’associazione, ricoprendo il ruolo di responsabile delle sorelle e distinguendosi per la disponibilità, lo spirito di servizio e l'amore verso il prossimo.

Profondamente legata alla fede e alla devozione mariana, aveva partecipato ai pellegrinaggi a Lourdes e Loreto, dedicando parte della propria vita all'assistenza e alla vicinanza verso chi aveva bisogno.

«Oggi è un giorno triste per la nostra Sezione», scrive l'Unitalsi nel messaggio di cordoglio, ricordando con affetto il suo impegno e la sua generosità.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 19 ottobre, alle ore 16:00, nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata (ex Monastero), a Paternò.

La sua scomparsa lascia un ricordo significativo tra quanti hanno condiviso con lei anni di volontariato e servizio.