PATERNO': MINORENNI “RUBANO” IL FURGONE AL NONNO PER COMBATTERE LA NOIA DELLA QUARANTENA.
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato due minori, uno di 16 e l’altro di 17 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. e per guida senza patente.I militari in p...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato due minori, uno di 16 e l’altro di 17 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. e per guida senza patente.
I militari in particolare, impegnati nei controlli per l’osservanza delle disposizioni governative, hanno imposto l’alt ad un furgone Renault Kangoo.
Il controllo del veicolo però, con grande stupore, ha svelato ai militari hanno che il guidatore 17enne, unitamente all’amico, aveva deciso di “rubare” il furgone al nonno per combattere la noia della quarantena.