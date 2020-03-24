PATERNO': MINORENNI “RUBANO” IL FURGONE AL NONNO PER COMBATTERE LA NOIA DELLA QUARANTENA.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato due minori, uno di 16 e l’altro di 17 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. e per guida senza patente.I militari in p...

A cura di Redazione 24 marzo 2020 21:20

Condividi