PATERNÒ - MORTO EX SINDACO VITTORIO FINOCCHIARO, IL CORDOGLIO DI NINO NASO

Lutto a Paternò, per la morte del medico, nonché ex sindaco di Paternò dal 25 giugno 1990 al 29 maggio 1991 Vittorio Finocchiaro.

IL RICORDO DEL SINDACO NINO NASO

Anche il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha espresso il suo cordoglio intriso di ammirazione nei confronti di un grande uomo, prima che un gran professionista. “Ci lascia un grande uomo, di grande statura morale e professionale, dotato di una profonda umanità, uno di quegli uomini veri che credeva nei valori della politica. Sindaco, medico, sempre disponibile e generoso nei confronti della nostra comunità“, inizia così il ricordo del primo cittadino paternese.

“Ho sempre avuto con Vittorio Finocchiaro un profondo legame di amicizia e di affetto, ricordo ancora le nostre chiacchierate in cui si parlava di politica e dei suoi valori autentici. Con il suo garbo e la sua competenza ha scritto una pagina bella e importante della politica paternese.

Oggi Paternò perde un altro pezzo importante della sua storia. Buon viaggio, grande uomo“, conclude.