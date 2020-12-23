PATERNO’: MUORE PER COVID IL DOTTOR PINO GALVAGNO, DIMINUISCONO I CASI IN CITTA'

Diminuiscono i casi di soggetti positivi in città.L'ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere ancora in calo rispetto al precedente boll...

L'ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere ancora in calo rispetto al precedente bollettino del 18 dicembre , allo stato attuale sono 260 (-1 rispetto al bollettino precedente) di cui 24 (-4) ospedalizzati. Invece in aumento I soggetti posti in isolamento domiciliare che sono 1496 (+39 )

Purtroppo c'è da segnalare la la 37° vittima del virus a Paternò

Non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo, quello di una pandemia che ha messo al tappeto il mondo intero. Parliamo del dottor Pino Galvagno, 71 anni padre del deputato Regionale Gaetano Galvagno. A darne notizia, il figlio, che ha invitato tutti ad attenersi alle disposizioni per la partecipazione alle esequie. Il dottor Galvagno era molto conosciuto a Paternò. Da qualche anno in pensione, durante la pandemia si era rimesso in campo per aiutare i propri concittadini. Purtroppo il contagio dal virus non l’ha risparmiato e anzi è risultato letale. Il dottore lascia la moglie e due figli. Alla sua famiglia esprimiamo il cordoglio di www.95047.it e della nostra redazione.