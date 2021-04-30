PATERNÒ, NASCONDEVA IN CAMPAGNA MUNIZIONI DI OGNI GENERE, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Paternò, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno denunciato un 35enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione abusi...

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale nelle aree rurali della provincia etnea, volti alla ricerca di armi e droga, i militari hanno fatto irruzione nel fondo agricolo di proprietà dell’uomo, ubicato in contrada Tre Fontane del comune di Paternò, all’interno del quale, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: