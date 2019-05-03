PATERNO': NOMINATI I PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE

E' stato pubblicato in queste ore l'elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio.I 48 presidenti sono stati invece nominati con decreto della C...

E' stato pubblicato in queste ore l'elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio.

I 48 presidenti sono stati invece nominati con decreto della Corte d'Appello di Catania e assegnati ad una sezione elettorale

ECCO L'ELENCO

NUMERO SEGGIO COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA 1FIORITO GIUSEPPE MARIO nato/a il 25/03/1962 a PATERNO'2LEANZA FRANCESCO nato/a il 21/09/1964 a PATERNO'3REALE MAURIZIO FRANCESCO nato/a il 26/08/1953 a SAN PIETRO PATTI4MAGRI' ANTONINO DOMENICO nato/a il 23/05/1978 a PATERNO'5TORRISI ALESSANDRO nato/a il 11/05/1976 a PATERNO'6ARRICOBENE CARMELO nato/a il 26/07/1962 a PATERNO'7LA MANNA SALVATORE nato/a il 24/04/1953 a PATERNO'8SARPIETRO EMIDIO nato/a il 17/07/1986 a CATANIA9RUSSO GIUSEPPE nato/a il 19/08/1975 a MESSINA10GUARNACCIA DANILO nato/a il 27/05/1982 a PATERNO'11SCAVO ALESSIO ROSARIO nato/a il 25/02/1987 a PATERNO'12FRANCHINA MANUELA ANNAMARIA nato/a il 23/10/1986 a PATERNO'13CIPRIA GIUSEPPE nato/a il 07/01/1956 a REGALBUTO14LOMBARDO MARIA CONSOLAZIONE nato/a il 18/04/1985 a PATERNO'15CORALLO NUNZIO nato/a il 05/01/1957 a PATERNO'16LOMBARDO LIDIA nato/a il 04/07/1959 a PATERNO'17MONTELEONE DIEGO nato/a il 29/03/1975 a CINQUEFRONDI (RC)18CUTORE MAURIZIO nato/a il 01/12/1959 a CATANIA19SANTANGELO MARIA nato/a il 22/12/1964 a PATERNO'20RUSSO PATRIZIA KETTY nato/a il 16/06/1970 a PATERNO'21LEANZA GAETANO nato/a il 04/12/1955 a PATERNO'22LONGO SALVATORE nato/a il 14/09/1978 a PATERNO'23CURELLO MANUELA nato/a il 11/05/1990 a CATANIA24CARUSO RITA MARIA nato/a il 06/02/1964 a PATERNO'25PATERNO' ANTONINA nato/a il 11/06/1992 a PATERNO'26LEANZA CLAUDIA nato/a il 05/06/1991 a PATERNO'27GUZZETTA GRETA nato/a il 09/10/1988 a CATANIA28SAPIA CAROLINA nato/a il 05/12/1965 a PATERNO'29GIUFFRIDA BRUNO QUINTO PATRIZIO nato/a il 14/08/1988 a PATERNO'30D'ANGELO FRANCESCO GIOVANNI nato/a il 14/09/1987 a PATERNO'31CAPONNETTO LAURA MARIA ROSARIA nato/a il 02/06/1987 a PATERNO'32FALLICA PAOLO ANTONIO nato/a il 20/09/1957 a PATERNO'33CEDRO DAVIDE nato/a il 19/09/1986 a PATERNO'34COSTANZO GIUSEPPE CONSOLATO nato/a il 13/07/1978 a PATERNO'35FALLICA MARIA nato/a il 02/09/1986 a PATERNO'36PATANE' FEDERICA nato/a il 31/01/1986 a PATERNO'37CIRINO SALVATORE nato/a il 16/01/1974 a SAN GIOVANNI ROTONDO38FURNARI PLACIDO nato/a il 25/02/1958 a PATERNO'39PAPA CARMELO nato/a il 27/04/1971 a PATERNO'40CAMONITA SALVATORE nato/a il 07/09/1976 a PATERNO'41DI DIO LUCIANO MARIA BENEDETTO nato/a il 13/03/1985 a CATANIA42PANNITTERI ALESSANDRA RITA nato/a il 19/04/1984 a PATERNO'43MAZZAMUTO ALFREDO nato/a il 11/07/1967 a CATANIA44FALLICA PIETRO VINCENZO nato/a il 16/12/1984 a PATERNO'45MIO GIOVANNI ROBERTO nato/a il 02/05/1970 a PATERNO'46SCIACCA GIOACCHINO DANILO nato/a il 28/11/1989 a CATANIA47VIRGILLITO GIUSEPPE nato/a il 09/02/1963 a CATANIA47 SPECIALE GRASSO FELICE ALFIO nato/a il 27/10/1969 a CATANIA