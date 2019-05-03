PATERNO': NOMINATI I PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE
E' stato pubblicato in queste ore l'elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio.
I 48 presidenti sono stati invece nominati con decreto della Corte d'Appello di Catania e assegnati ad una sezione elettorale
ECCO L'ELENCONUMERO SEGGIO COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA 1FIORITO GIUSEPPE MARIO nato/a il 25/03/1962 a PATERNO'2LEANZA FRANCESCO nato/a il 21/09/1964 a PATERNO'3REALE MAURIZIO FRANCESCO nato/a il 26/08/1953 a SAN PIETRO PATTI4MAGRI' ANTONINO DOMENICO nato/a il 23/05/1978 a PATERNO'5TORRISI ALESSANDRO nato/a il 11/05/1976 a PATERNO'6ARRICOBENE CARMELO nato/a il 26/07/1962 a PATERNO'7LA MANNA SALVATORE nato/a il 24/04/1953 a PATERNO'8SARPIETRO EMIDIO nato/a il 17/07/1986 a CATANIA9RUSSO GIUSEPPE nato/a il 19/08/1975 a MESSINA10GUARNACCIA DANILO nato/a il 27/05/1982 a PATERNO'11SCAVO ALESSIO ROSARIO nato/a il 25/02/1987 a PATERNO'12FRANCHINA MANUELA ANNAMARIA nato/a il 23/10/1986 a PATERNO'13CIPRIA GIUSEPPE nato/a il 07/01/1956 a REGALBUTO14LOMBARDO MARIA CONSOLAZIONE nato/a il 18/04/1985 a PATERNO'15CORALLO NUNZIO nato/a il 05/01/1957 a PATERNO'16LOMBARDO LIDIA nato/a il 04/07/1959 a PATERNO'17MONTELEONE DIEGO nato/a il 29/03/1975 a CINQUEFRONDI (RC)18CUTORE MAURIZIO nato/a il 01/12/1959 a CATANIA19SANTANGELO MARIA nato/a il 22/12/1964 a PATERNO'20RUSSO PATRIZIA KETTY nato/a il 16/06/1970 a PATERNO'21LEANZA GAETANO nato/a il 04/12/1955 a PATERNO'22LONGO SALVATORE nato/a il 14/09/1978 a PATERNO'23CURELLO MANUELA nato/a il 11/05/1990 a CATANIA24CARUSO RITA MARIA nato/a il 06/02/1964 a PATERNO'25PATERNO' ANTONINA nato/a il 11/06/1992 a PATERNO'26LEANZA CLAUDIA nato/a il 05/06/1991 a PATERNO'27GUZZETTA GRETA nato/a il 09/10/1988 a CATANIA28SAPIA CAROLINA nato/a il 05/12/1965 a PATERNO'29GIUFFRIDA BRUNO QUINTO PATRIZIO nato/a il 14/08/1988 a PATERNO'30D'ANGELO FRANCESCO GIOVANNI nato/a il 14/09/1987 a PATERNO'31CAPONNETTO LAURA MARIA ROSARIA nato/a il 02/06/1987 a PATERNO'32FALLICA PAOLO ANTONIO nato/a il 20/09/1957 a PATERNO'33CEDRO DAVIDE nato/a il 19/09/1986 a PATERNO'34COSTANZO GIUSEPPE CONSOLATO nato/a il 13/07/1978 a PATERNO'35FALLICA MARIA nato/a il 02/09/1986 a PATERNO'36PATANE' FEDERICA nato/a il 31/01/1986 a PATERNO'37CIRINO SALVATORE nato/a il 16/01/1974 a SAN GIOVANNI ROTONDO38FURNARI PLACIDO nato/a il 25/02/1958 a PATERNO'39PAPA CARMELO nato/a il 27/04/1971 a PATERNO'40CAMONITA SALVATORE nato/a il 07/09/1976 a PATERNO'41DI DIO LUCIANO MARIA BENEDETTO nato/a il 13/03/1985 a CATANIA42PANNITTERI ALESSANDRA RITA nato/a il 19/04/1984 a PATERNO'43MAZZAMUTO ALFREDO nato/a il 11/07/1967 a CATANIA44FALLICA PIETRO VINCENZO nato/a il 16/12/1984 a PATERNO'45MIO GIOVANNI ROBERTO nato/a il 02/05/1970 a PATERNO'46SCIACCA GIOACCHINO DANILO nato/a il 28/11/1989 a CATANIA47VIRGILLITO GIUSEPPE nato/a il 09/02/1963 a CATANIA47 SPECIALE GRASSO FELICE ALFIO nato/a il 27/10/1969 a CATANIA