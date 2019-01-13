Paternò, non risponde da giorni, intervengono CC, Vvf e 118
A cura di Redazione
13 gennaio 2019 16:11
###Flash###
Non risponde da giorni, così scatta l'allarme.
Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Canonico Renna, per entrare in un abitazione dove da alcuni ore un anziana non da cenni di vita.
Sul posto anche i carabinieri e ambulanza. Il tratto di strada è attualmente chiusa al traffico.