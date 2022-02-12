PATERNÒ: NON SI FERMA ALL’ALT E SCAPPA, ARRESTATO 38ENNE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne catanese in quanto ritenuto responsabile della violazione delle...

I carabinieri, durante un posto di controllo nel territorio Belpasso sulla SS192 all’altezza dello svincolo autostradale A19 Catania-Palermo, hanno intimato l’alt al conducente di una Fiat Panda, ma l’uomo, verosimilmente nel tentativo di evitare il controllo, avrebbe accelerato e proseguito la marcia a gran velocità in direzione Baracca Iannarello.

I militari, senza perderlo mai di vista, si sono posti immediatamente all’inseguimento del fuggitivo che, oltre a guidare ad una velocità particolarmente sostenuta, avrebbe mantenuto una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada.

Dopo quasi un quarto d’ora e dopo aver percorso ben 6 chilometri sulla predetta statale, i militari lo hanno raggiunto nei pressi dell’Hotel Sigonella INN, laddove, a causa delle curve della strada e della velocità sostenuta, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto andando a collidere contro un muro di cinta.

Il 38enne, rimasto illeso, è stato bloccato dai carabinieri i quali, all’esito delle verifiche effettuate, lo hanno tratto in arresto, poiché l’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, ne avrebbe violato le prescrizioni allontanandosi dal Comune di Catania.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo che il 38enne fosse condotto ai domiciliari.