PATERNO': NONNA CONCETTA FESTEGGIA 104 ANNI

Con un post sulla pagina Facebook istuzionale, il Sindaco Nino Naso  ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla nonna di Paternò:"Oggi i miei auguri vanno ad un' altra splendida quercia della nostra...

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2019 15:57
Con un post sulla pagina Facebook istuzionale, il Sindaco Nino Naso  ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla nonna di Paternò:

"Oggi i miei auguri vanno ad un' altra splendida quercia della nostra Città, la Sig.ra Concetta Longo De Martino
per i suoi 104 anni"

Agli auguri della nipote e dei familiari, aggiungiamo quelli della Redazione di www.95047.it

 

