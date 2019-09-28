PATERNO': NONNA CONCETTA FESTEGGIA 104 ANNI
Con un post sulla pagina Facebook istuzionale, il Sindaco Nino Naso ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla nonna di Paternò:"Oggi i miei auguri vanno ad un' altra splendida quercia della nostra...
A cura di Redazione
28 settembre 2019 15:57
Con un post sulla pagina Facebook istuzionale, il Sindaco Nino Naso ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla nonna di Paternò:
"Oggi i miei auguri vanno ad un' altra splendida quercia della nostra Città, la Sig.ra Concetta Longo De Martino
per i suoi 104 anni"
Agli auguri della nipote e dei familiari, aggiungiamo quelli della Redazione di www.95047.it