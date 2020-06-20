PATERNO': NUOVA ORDINANZA MOVIDA, I LOCALI POSSONO CHIUDERE ALLE 02
A partire da oggi, venerdì 19 giugno, entrerà in vigore la nuova ordinanza Movida che allenterà alcune restrizioni ma manterrà salde alcune limitazioni.
L'ordinanza firmata dal Sindaco Nino Naso, dopo alcuni malumori che hanno visto protagonisti i gestori dei locali costretti ad abbassare le saracinesche all’1,00 nella nuova ordinanza è prevista per tutti i giorni della settimana la chiusura posticipata alle ore 2.
Il mancato rispetto è punito ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività da
5 a 30 giorni.