PATERNO': NUOVI ORARI DEGLI AMBULATORI PER LE VACCINAZIONI
A decorrere da oggi, giorno 1 Novembre 2018, le aperture degli ambulatori di vaccinazione subiranno delle modifiche.Rimane invariato l'orario della mattina, mentre il rientro pomeridiano sarà effettua...
A cura di Redazione
01 novembre 2018 09:45
A decorrere da oggi, giorno 1 Novembre 2018, le aperture degli ambulatori di vaccinazione subiranno delle modifiche.
Rimane invariato l'orario della mattina, mentre il rientro pomeridiano sarà effettuato il martedì.
Pertanto con decorrenza da oggi, gli orari saranno i seguenti:
- LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13.30
- MARTEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30