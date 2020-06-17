PATERNO': NUOVI ORARI DEL PARCO DEL SOLE

Il Sindaco di Paternò Nino Naso, ha richiamato la propria Ordinanza Sindacale n. 57 del 26/05/2020 con la quale si disponeva la riapertura del parco “Papa Giovanni XIII” con orari e norme di accesso i...

Il Sindaco di Paternò Nino Naso, ha richiamato la propria Ordinanza Sindacale n. 57 del 26/05/2020 con la quale si disponeva la riapertura del parco “Papa Giovanni XIII” con orari e norme di accesso in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si disponeva fermi e impregiudicati gli ulteriori divieti e gli obblighi recati dai provvedimenti nazionali e regionali già emanati in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, la riapertura del parco “Papa Giovanni XXIII” a far data dal 27/05/2020 con i seguenti orari: dalle 7:00 alle 19.30 dal lunedì alla domenica e la conseguente possibilità di fruire degli spazi al suo interno nel rigoroso rispetto delle regole di comportamento ivi riportati.

Il sindaco ha valutato la necessità che occorre modificare l'Ordinanza sopra citata solamente nella parte inerente l'orario di apertura del parco “Papa Giovanni XXIII”, a far data 17/06/2020, con i seguenti orari: dalle ore 7:00 alle 21:00 dal lunedì alla domenica e la conseguente possibilità di fruire degli spazi al suo interno nel rigoroso rispetto delle regole di comportamento previste nell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 26/05/2020.