PATERNO': OCCUPAZIONI ABUSIVE DI CASE POPOLARI. ECCO LE DOMANDE PER REGOLARIZZARSI

A cura di Redazione Redazione
02 novembre 2018 09:35
La legge di stabilità regionale del 2018 estende i benefici della legge regionale 11/2002 a chi occupa case popolari alla data del 31 dicembre 2017. Per questo, il Comune ha pubblicato un avviso per regolarizzare queste posizioni.

Detta sanatoria può essere applicata a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia pubblica residenziale , che alla data del 31/12/2017 occupavano l 'alloggio e sono in possesso dei requisiti di legge previsti.

Il modello della domanda di sanatoria è a disposizione degli interessati  presso il settore VII- AA.PP. - Ufficio Patrimonio,  piano 3° Palazzo Municipale di Parco del Sole 22.

 

