PATERNO': OCCUPAZIONI ABUSIVE DI CASE POPOLARI. ECCO LE DOMANDE PER REGOLARIZZARSI
La legge di stabilità regionale del 2018 estende i benefici della legge regionale 11/2002 a chi occupa case popolari alla data del 31 dicembre 2017. Per questo, il Comune ha pubblicato un avviso per r...
La legge di stabilità regionale del 2018 estende i benefici della legge regionale 11/2002 a chi occupa case popolari alla data del 31 dicembre 2017. Per questo, il Comune ha pubblicato un avviso per regolarizzare queste posizioni.
Detta sanatoria può essere applicata a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia pubblica residenziale , che alla data del 31/12/2017 occupavano l 'alloggio e sono in possesso dei requisiti di legge previsti.
Il modello della domanda di sanatoria è a disposizione degli interessati presso il settore VII- AA.PP. - Ufficio Patrimonio, piano 3° Palazzo Municipale di Parco del Sole 22.