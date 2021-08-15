95047

PATERNO’: OGGI FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2021

15 agosto 2021 08:48
News
-Programma dei festeggiamenti

DOMENICA 15 AGOSTO
SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE

Ore 8,00 lo sparo di bombe dal castello normanno e il suono delle campane a festa
annunceranno alla Cittadinanza il giorno della solennità della Beata Vergine Assunta.
Ore 8,30 Celebrazione eucaristica.
Ore 10,00 recita del S.Rosario.
Ore 10,30 Celebrazione eucaristica.

A conclusione, supplica a Maria SS.ma Assunta.

Ore 19,30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Prevosto Parroco.

Al termine, preghiera per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò

