PATERNO’: OGGI FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2021
Oggi Solennità della Madonna Assunta anno 2021 –
-Programma dei festeggiamenti
DOMENICA 15 AGOSTO
SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE
Ore 8,00 lo sparo di bombe dal castello normanno e il suono delle campane a festa
annunceranno alla Cittadinanza il giorno della solennità della Beata Vergine Assunta.
Ore 8,30 Celebrazione eucaristica.
Ore 10,00 recita del S.Rosario.
Ore 10,30 Celebrazione eucaristica.
A conclusione, supplica a Maria SS.ma Assunta.
Ore 19,30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Prevosto Parroco.
Al termine, preghiera per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò