PATERNO': OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MIMMO CHISARI, HYBLA LA CITTÀ CON L’ORACOLO DEI SOGNI.

Giorno 18 giugno alle ore 18,30 l’associazione culturale Zona Franca , con il Patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Paternò , presenterà il libro di Mimmo Chisari: Hybla la città con l’oracolo dei sogni.

L’evento avrà luogo nello splendido scenario del piazzale antistante il complesso monumentale di San Francesco alla collina di Paternò.

Interverranno, oltre al Sindaco Nino Naso e al deputato regionale Gaetano Galvagno: Francesca Coluccio, direttore del periodico Zona Franca, che intervisterà l’autore, Michela Ursino e Laura Maniscalco della Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Catania, sez. Archeologica, Giuseppe Scandura, Presidente di SiciliAntica Paternò e le archeologhe Simona Trigilia e Lucia Patanè.

L’autore nella sua opera, un saggio storico a carattere divulgativo, presenta l’ipotesi di identificazione dell’antica Hybla Gereatis, probabile sede di un oracolo dei sogni sacro all’omonima Dea, con l’attuale Paternò alla luce di varie testimonianze storiche, letterarie nonché topografiche anche se i riferimenti archeologi, che possono allo stato attuale confermare l’affascinate ipotesi, sono pochi e non del tutto determinanti.

D’altra parte alcune evidenze relative a delle caratteristiche geologiche, come le Salinelle, presenti nel territorio di Paternò, e altre considerazioni di carattere demo-filologico, riguardante la mantica dei sogni, sembrerebbero avvalorare un probabile collegamento con la sacralità dell’antico centro, la cui origine potrebbe derivare, ancor prima dell’arrivo dei Greci, dai primi contatti tra la Sicilia antica e la Civiltà minoica.