Paternò, oggi pomeriggio a San Biagio si presenta la Colletta Alimentare: sabato la raccolta

Appuntamento oggi alle ore 19 nella parrocchia San Biagio di via Messina. Sabato 14 novembre la raccolta di generi alimentari nei supermercati per aiutare le famiglie in difficoltà.

Paternò, oggi a San Biagio la presentazione della Colletta Alimentare: sabato la raccolta

Appuntamento questa sera alle 19 nella parrocchia di via Messina. Sabato 14 novembre la raccolta di generi alimentari nei supermercati per aiutare le famiglie in difficoltà.

CATANIA, 10 NOVEMBRE 2026 – La pace si costruisce anche attraverso i gesti quotidiani che avvicinano le persone, restituiscono dignità e aiutano a superare la solitudine. È il messaggio emerso sabato 7 novembre al Palazzo della Cultura di Catania, durante la presentazione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre in tutta Italia.

Nella Sala Concetto Marchesi, gremita per l'occasione, istituzioni, volontari e rappresentanti del mondo sociale si sono confrontati sul tema “Gesti che costruiscono pace”, attraverso quattro dimensioni: la responsabilità di una comunità che accoglie, il gesto che riconosce il bisogno dell'altro, l'incontro che supera le distanze e il linguaggio che custodisce la dignità delle persone.

«La Colletta Alimentare è prima di tutto un'occasione di incontro – sottolinea Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare –. Un gesto semplice che avvicina le persone, rompe la solitudine e crea legami tra chi dona, chi riceve e chi dedica il proprio tempo. In un tempo segnato dall'individualismo, il cibo diventa una chiave di relazione emotivamente potente, perché trasmette un messaggio semplice ma fondamentale: “Tu non sei solo e la tua vita ha un valore”. Attraverso la Colletta, che quest'anno compie trent'anni, e il lavoro quotidiano di Banco Alimentare, cerchiamo di rispondere a un bisogno concreto, riconoscendo al tempo stesso la dignità di ogni persona. È attraverso questa attenzione all'altro che possiamo contribuire a costruire la pace».

La solidarietà come esperienza educativa è stata al centro dell'intervento di Andrea Cesare Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, che ha annunciato l'avvio, nel corso di quest'anno, di un progetto per coinvolgere le scuole nelle attività di Banco Alimentare. Un'iniziativa volta a far conoscere ai più giovani il valore del volontariato, della solidarietà e dell'attenzione alle persone in difficoltà.

Il tema della responsabilizzazione e del reinserimento è stato al centro dell'intervento di Maria Pia Fontana, direttrice dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania. In questa prospettiva, costruire pace significa anche creare comunità capaci di tenere insieme responsabilità e possibilità di cambiamento, senza identificare per sempre una persona con l'errore commesso. È in questa logica che si inseriscono i percorsi di messa alla prova e i lavori di pubblica utilità, realizzati anche in collaborazione con Banco Alimentare: esperienze nelle quali l'obbligo giudiziario può diventare un'occasione concreta di cambiamento personale, incontro e ricostruzione dei legami sociali.

Il valore dell'incontro è emerso anche dagli interventi di Valeria Pisasale, commissario arcivescovile dell'Ente Gestore Caritas Diocesana di Catania, e Roberto Inguanti, dell'Associazione Famiglie e Solidarietà. Entrambi hanno evidenziato come dietro la richiesta di un aiuto alimentare vi sia spesso un bisogno di ascolto e vicinanza. Da vent'anni Inguanti sostiene, insieme ai volontari dell'associazione, oltre 80 famiglie, attraverso un'attività nella quale la consegna del cibo diventa occasione di relazione e amicizia.

Anche il linguaggio può costruire pace. Lo ha sottolineato Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare, richiamando la responsabilità di raccontare la povertà senza pietismi e senza ridurre le persone alle loro difficoltà. Un linguaggio capace di mettere il “noi” davanti all'“io”, tutelando la dignità e la riservatezza di chi riceve aiuto.

Il confronto, moderato con estrema sensibilità dalla giornalista Sarah Donzuso, ha intrecciato riflessioni ed esperienze concrete, accompagnando il pubblico in un percorso sul significato quotidiano della pace. Particolarmente intensa la testimonianza video di Davide Simone Cavallo, il giovane che, dopo una grave aggressione, ha scelto il perdono come risposta alla violenza subita.

L'incontro, ospitato dal Comune di Catania al Palazzo della Cultura, ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni, volontariato e realtà sociali del territorio.

Sabato 14 novembre la Colletta Alimentare

Mancano pochi giorni alla 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Sabato 14 novembre, oltre 160.000 volontari saranno presenti in 12.000 supermercati in tutta Italia, invitando i cittadini a donare alimenti a lunga conservazione.

In Sicilia, la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali, nell'ambito di un'attività di recupero e distribuzione degli alimenti che prosegue durante tutto l'anno.

I prodotti chiesti in dono sono: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda.

Oggi, martedì 10 novembre, alle ore 19, è inoltre prevista a Paternò un'ulteriore presentazione della Colletta Alimentare, nella Parrocchia San Biagio di via Messina 97.

È possibile donare la spesa anche online attraverso le piattaforme aderenti indicate sul sito www.bancoalimentare.it.

Chi desidera partecipare come volontario può ancora iscriversi attraverso il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare.