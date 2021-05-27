PATERNO': OGGI SI FESTEGGIA LA FESTA PER SANTA BARBARA DELLE ROSE
La festa ha luogo il 27 maggio, e rappresenta il patrocinio della santa a Paternò, venne istituita in occasione dell’eruzione dell’Etna nel 1780, la cui lava minacciava di raggiungere la città di Paternò. Il 27 maggio dello stesso anno, dalla chiesa di Santa Barbara si snodò una processione penitenziale con il busto reliquiario della santa accompagnato. Secondo la tradizione la lava si sarebbe fermata quando la processione giunse presso il feudo di Ragalna ponendo le reliquie davanti al fronte lavico.
La festa è conosciuta dai paternesi con l’appellativo di Santa Barbara delle rose in quanto il busto della santa viene adornato da una corona di rose. Tale usanza risale alla prima processione del 1780 quando, avvenuto il miracolo, i fedeli intrecciarono una corona di rose, ponendola sul busto della santa durante la processione di ritorno al paese.
GIOVEDÌ 27 MAGGIO
- ore 08.00 Scampanio festoso, spari di bombe al castello normanno
- ore 08.30 Esposizione del busto reliquiario nella chiesa S.Barbara
- ore 09.00 S.Messa e benedizione delle rose
- ore 10.30 S.Messa e benedizione delle rose
- ore 18.30 S.Messa con la partecipazione del Circolo cittadino Santa Barbara
- ore 18.45 Il parroco e il Sindaco, in macchina si recheranno agli "alterini" storici eretti dalla cittadinanza in onore di Santa Barbara , per lo scampato pericolo in occasione del terremoto del 1908, ove verrà impartita la benedizione alla città
- ore 19.00 coroncina di lode alla Santa Patrona
- ore 19.30 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.Sec. Ambrogio Can. Monforte , Parrocco della Parrocchia S. Cuore di Biancavilla, con la autorità civili e militari . A conclusione della celebrazione , canto del "TE DEUM" di ringraziamento, benedizione con il busto reliquiario di SANTA BARBARA e canto dell'inno alla Patrona