PATERNO': OGGI SI FESTEGGIA LA FESTA PER SANTA BARBARA DELLE ROSE

La festa ha luogo il 27 maggio, e rappresenta il patrocinio della santa a Paternò, venne istituita in occasione dell’eruzione dell’Etna nel 1780, la cui lava minacciava di raggiungere la città di Paternò. Il 27 maggio dello stesso anno, dalla chiesa di Santa Barbara si snodò una processione penitenziale con il busto reliquiario della santa accompagnato. Secondo la tradizione la lava si sarebbe fermata quando la processione giunse presso il feudo di Ragalna ponendo le reliquie davanti al fronte lavico.

La festa è conosciuta dai paternesi con l’appellativo di Santa Barbara delle rose in quanto il busto della santa viene adornato da una corona di rose. Tale usanza risale alla prima processione del 1780 quando, avvenuto il miracolo, i fedeli intrecciarono una corona di rose, ponendola sul busto della santa durante la processione di ritorno al paese.

GIOVEDÌ 27 MAGGIO