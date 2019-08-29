PATERNO’: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA VILLA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SETTEMBRE 2019

Per consentire, i lavori di collocamento degli stand, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture, per la realizzazione dell’evento “FIERA DI SETTEMBRE” in programma d...

Per consentire, i lavori di collocamento degli stand, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture, per la realizzazione dell’evento “FIERA DI SETTEMBRE” in programma dal 06 al 15 settembre , la villa Comunale “Giardino Moncada” per motivi di sicurezza e di ordine pubblico sarà chiusa al pubblico, nei giorni e nelle ore appresso indicate:

da martedi 03/09/2019 dalle ore 00.00 fino alle ore 17,00 di Venerdi 06/09/2019 per collocamento degli stands;

da lunedi 16/09/2019 dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 di Mercoledi 18/09/2019 per smontaggio degli stands.

.come riportato nell’ordinanza sindacale n° 173 del 08/08/2019 l