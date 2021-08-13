PATERNÒ: ORARIO DEI CIVICI CIMITERI GIORNO 14 E 15 AGOSTO 2021.

Il Comune di Paternò comunica che nei giorni 14 agosto e nella giornata di sabato 15 agosto, festività della Assunzione della Beata Vergine Maria, il cimitero cittadino osserveranno le seguenti dispos...

Il Comune di Paternò comunica che nei giorni 14 agosto e nella giornata di sabato 15 agosto, festività della Assunzione della Beata Vergine Maria, il cimitero cittadino osserveranno le seguenti disposizioni.

La chiusura dei civici cimiteri giorno 14 Agosto per le ore pomeridiane e giorno 15 Agosto 2021 per l’intera giornata.

Fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali

decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con ilservizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. Vigente.