PATERNÒ. OSPEDALE, AL VIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E LA NUOVA ALLOCAZIONE DEI REPARTI

Al via, mercoledì 30 ottobre, alcuni interventi di manutenzione ordinaria, presso l’Ospedale “Santissimo Salvatore”.L’inizio dei lavori è stato definito dal nuovo direttore medico del Presidio, dr.ssa...

26 ottobre 2019 09:58
Al via, mercoledì 30 ottobre, alcuni interventi di manutenzione ordinaria, presso l’Ospedale “Santissimo Salvatore”.

L’inizio dei lavori è stato definito dal nuovo direttore medico del Presidio, dr.ssa Giovanna Fidelio, d’intesa con l’Ufficio Tecnico aziendale, diretto dall’ing. Francesco Alparone.

Gli interventi, coordinati dal geom. Francesco Coco, avranno la durata di due settimane, e riguardano l’area che attualmente ospita l’Otorinolaringoiatria.

Successivamente, ultimati i lavori, la Direzione medica del Presidio predisporrà il piano dei trasferimenti che interesserà i reparti di Medicina, Ortopedia e Otorino e che sarà finalizzato a riqualificare le attività già esistenti e ad attivare i posti letto di Lungodegenza.

