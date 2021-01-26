PATERNO' OSPITI IN BALCONE ALL'HOTEL SICILIA
Resta irrisolto il problema dell'albergo Sicilia a Paternò. Come si vede nella foto ancora oggi ci sono ospiti nella struttura di proprietà della Città Metropolitana. Tutto ciò nonostante i vari inter...
Resta irrisolto il problema dell'albergo Sicilia a Paternò. Come si vede nella foto ancora oggi ci sono ospiti nella struttura di proprietà della Città Metropolitana. Tutto ciò nonostante i vari interventi delle Forze dell'ordine, e un principio d'incendio, avvenuto un paio di sere fa.
Anche ora, si vede perfettamente del fumo uscire da una stanza posta al primo piano dello stabile.
Una situazione che deve essere affrontata il prima possibile in maniera decisa. Inoltre, è opportuno che la struttura venga o sistemata o chiusa in maniera seria per non permettere a nessuno di accedere.
Il sindaco, assieme ai funzionari della Pubbliservizi, la partecipata della Città Metropolitana di Catania, aveva effettuato un sopralluogo all’interno dell’ex hotel un paio di giorni fa, anticipando che entro breve tempo, la Pubbliservizi metterà in sicurezza l’ex Albergo Sicilia in attesa di una nuova gara .