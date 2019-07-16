PATERNO': OTTIMI RISULTATI PER LA SCUOLA DANZA STUDIO3 AI CAMPIONATI ITALIANI FIDS
Si sono svolti a Rimini, dal 4 al 14 luglio, i Campionati italiani FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) 2019, l’annuale appuntamento con i campionati italiani di danza sportiva.
Ottimi risultati per la scuola danza Studio3 diretta dalla maestra Francesca Sciurello, riuscendo a raggiungere i gradini più alti del podio, ma anche conquistando le loro meritatissime finali, superando numerosissime coppie.
Nel dettaglio:
- Gabriele Chisari & Alice Tumminello 19/34 B2 Campioni Italiani su 47 coppie partecipanti, incrementano il loro palmares dopo i 3 titoli regionali e 3 volte campioni italiani, in condivisione con la New Dance di Licodia diretta dalla maestra Lucrezia Coco.
- Massimo Longo & Carla Cifalino’ 19/34 B3 Campioni italiani su 30 coppie partecipanti
- Michele Pennisi & Tiziana Ingrassia 19/34 C classificati al secondo posto
- Giuseppe Uccellatore & AndreaFrancesca Testa 16/18 B1 5º su 40 coppie partecipanti
- Angelo Piana & Martina Caponnetto 14/15 B3 7º su 67 coppie partecipanti
- Rosario Spina & Ylenia Morabito 16/18 B2 16º su 64 coppie partecipanti
Adesso li aspettano nuovi traguardi con i passaggi di classe.
Un plauso ai ballerini anche da 95047.it per la loro bravura che li ha condotti a salire sul gradino più alto del podio in una competizione di grande rilievo.