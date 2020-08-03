PATERNO': PARZIALE RIAPERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI

Il sindaco di Paternò Nino Naso, con decorrenza da sabato 1 agosto 2020 e fino a tutto il 14 settembre 2020, ha ordinato la parziale riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, nelle giornate...

Il sindaco di Paternò Nino Naso, con decorrenza da sabato 1 agosto 2020 e fino a tutto il 14 settembre 2020, ha ordinato la parziale riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, con apposita ordinanza n. 74 del 31 luglio 2020.

Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici ed i servizi essenziali, i settori le cui attività da rendere in presenza saranno attivi saranno i seguenti: 1. Servizio Protocollo; 2. Stato Civile ed Anagrafe; 3. Ufficio Notifiche; 4. Ecologia; 5. Ambiente; 6. Servizi Cimiteriali; 7. Protezione Civile; 8. Attività Produttive; 9. Tributi; 10. Pagamenti; 11. Riscossioni; 12. Affissioni; 13. Personale: stipendi e pensioni; 14. Polizia Municipale; 15. Servizi Sociali; 16. Manutenzioni 17. Impianti; 18. Supporto agli Organi Istituzionali.