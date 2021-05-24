PATERNO': PAURA PER AUTO IN FIAMME IN VIA MACHIAVELLI QUESTA MATTINA

Una Toyota Yaris, ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno in via Macchiavelli a Paternò nei pressi dell'istituto tecnico ragioneria.L’auto, ha improvvisamente iniziato a bruciare con le fiamme che fu...

Una Toyota Yaris, ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno in via Macchiavelli a Paternò nei pressi dell'istituto tecnico ragioneria.

L’auto, ha improvvisamente iniziato a bruciare con le fiamme che fuoriuscivano dal vano motore sotto lo sguardo attonito del proprietario, l'autista è riuscito ad allontanarsi in tempo dal veicolo ma ha poi accusato un malore.

Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, una squadra di vigili del fuoco proveniente da Catania che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo che è andato completamente distrutto e un ambulanza del 118 per controllare il conducente a seguito del malore accusato e trasportarlo all'ospedale per ulteriori controlli e la Polizia Munipal

Il tratto interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso per consentire l'intervento di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco e la rimozione del veicolo coinvolto.

