Una bella storia a lieto fine Paternò, non solo brutte notizie: trova un cellulare e lo restituisce, che bel gesto!

Una studentessa perde il cellulare andando a scuola. La madre lo cerca per ore, poi arriva la bella sorpresa: qualcuno lo ha ritrovato e restituito. «A Paternò ci sono ancora persone perbene e dal cuore grande».

PATERNÒ – In una città troppo spesso raccontata attraverso episodi di cronaca negativa, arriva una bella storia di onestà e senso civico. Un piccolo gesto che ha restituito il sorriso a una madre e che dimostra come a Paternò ci siano ancora tante persone dal cuore grande.

È accaduto ieri mattina, giovedì 5 novembre, nella zona Cappuccini. Una studentessa, mentre si recava al liceo Rapisardi, ha smarrito il proprio cellulare, accorgendosene soltanto dopo essere entrata a scuola.

Appena saputo dell'accaduto, la madre ha iniziato a cercarlo, ripercorrendo a piedi per ben quattro volte il tragitto dalla zona della farmacia Costa fino all'istituto scolastico.

Nel frattempo continuava a chiamare il numero della figlia. Il telefono squillava regolarmente, ma dall'altra parte nessuno rispondeva. La speranza di ritrovarlo, però, non è mai venuta meno.

Poi, finalmente, la sorpresa. Una persona ha risposto alla chiamata, spiegando di aver appena trovato il cellulare e di averlo portato nel proprio ufficio, in via Santa Lucia, dove avrebbe atteso la proprietaria.

La donna si è subito recata sul posto, riuscendo a recuperare il telefono.

«Tutto si è concluso con tanta felicità mia, innanzitutto, e della persona che me l'ha restituito altrettanto», racconta la madre in un messaggio inviato alla redazione di 95047.it.

Ma la donna non ha voluto condividere questa storia soltanto per raccontare il lieto fine. Il suo desiderio è soprattutto quello di trasmettere un messaggio positivo sulla città.

«Si parla di Paternò, oggi, come una città degradata, piena di delinquenti, quando invece noi paternesi siamo anche questo: persone perbene, oneste e con un cuore grande».

Una testimonianza che merita di essere raccontata. Perché accanto alle notizie negative esiste anche un'altra Paternò, fatta di persone oneste e gesti semplici che spesso passano inosservati.

E questa volta a fare notizia non è stato un gesto sbagliato, ma qualcuno che ha scelto di fare la cosa giusta.