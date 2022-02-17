PATERNO': PEZZO DI CORNICIONE SI STACCA IN VIA BELLINI, DANNEGGIATA UN’AUTO

Paura a Paternò, nella tarda mattina di oggi, 17 Febbraio 2022 sono crollati dei pezzi di cornicione da un palazzo e ha danneggiato il parabrezza di un’auto in sosta nella strada sottostante.Il cedi...

