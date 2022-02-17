95047

PATERNO': PEZZO DI CORNICIONE SI STACCA IN VIA BELLINI, DANNEGGIATA UN’AUTO

Paura a Paternò, nella tarda mattina di oggi, 17 Febbraio 2022 sono  crollati dei  pezzi di cornicione da un palazzo e ha danneggiato il parabrezza di un'auto in sosta nella strada sottostante.

17 febbraio 2022 21:11
News
Paura a Paternò, nella tarda mattina di oggi, 17 Febbraio 2022 sono  crollati dei  pezzi di cornicione da un palazzo e ha danneggiato il parabrezza di un’auto in sosta nella strada sottostante.

Il cedimento è avvenuto in via Vincenzo Bellini, poco distante dall'ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per le operazioni di sicurezza e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi di rito.

Fortunatamente al momento del crollo, poco prima delle ore 13, non passava dalla zona nessun pedone.

In ogni caso, come da prassi, sono stati avvisati i tecnici comunali per mettere in sicurezza il marciapiede con delle transenne.

&nbsp;

