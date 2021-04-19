PATERNÒ, PIANO DI CONTROLLO CONTRO LE RAZZIE NELLE AREE RURALI: 11 DENUNCIATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nell’ambito di un servizio coordinato realizzato per il contrasto ai furti nelle aree rurali del comprensorio paternese, hanno effettua...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nell’ambito di un servizio coordinato realizzato per il contrasto ai furti nelle aree rurali del comprensorio paternese, hanno effettuato una serie di specifiche attività che hanno consentito la denuncia di ben 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare sono stati predisposti mirati posti di controllo negli snodi viari nevralgici a seguito dei quali, in differenti occasioni, sono stati fermati i soggetti a bordo di 5 autovetture a bordo delle quali i militari hanno complessivamente rinvenuto oltre 2500 chilogrammi di agrumi di provenienza furtiva, nonché vari attrezzi utili per lo scasso oltre a cesoie e lampade per consentire l’asportazione notturna dei frutti.

A fattor comune, però, i militari hanno constatato che quasi tutti i denunciati erano in possesso della “cammisedda”, ossia una sorta di giubbotto appositamente prediposto in maniera tale da consentire di riporvi velocemente una grande quantità di frutti da riversare poi nei contenitori, così consentendo ai ladri una maggiore velocità nella loro asportazione furtiva.