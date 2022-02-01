PATERNO': PREVISTI DISSERVIZI IDRICI PER LA GIORNATA DI DOMANI NELLA ZONA ARDIZZONE
A cura di Redazione
01 febbraio 2022 18:46
L’Azienda Municipalizzata Acquedotto comunica attraverso il sito istituzionale, che nella mattinata di domani, giorno 02/02/2022, a causa di urgenti lavori nella condotta idrica, si verificheranno disservizi nella distribuzione idrica, nella zona Ardizzone e limitrofi e in Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi.
Il disservizio sarà ripristinato nella stessa giornata.
Ci scusiamo per il disagio creato conclude la comunicazione dell' A.M.A. S.p.A.