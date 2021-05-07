PATERNÒ: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI PER LA GIORNATA DI OGGI IN ALCUNE ZONE
A cura di Redazione
07 maggio 2021 09:08
L’Ama attraverso il sito ufficiale comunica he, causa danneggiamento da parte di ignoti all'impianto elettrico del pozzo Ardizzone, in data 07/05/2021 (venerdì) si verificherà un disservizio idrico nelle vie del centro storico, via G.B. Nicolosi, Via E. Bellia, Piazza Vitt. Veneto, Via Garibaldi, Via San Marco e zone limitrofe
La società si è prontamente adoperata per ripristinare le apparecchiature danneggiate e riprendere il servizio.
Ci si scusa del disagio, conclude la comunicazione