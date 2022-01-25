PATERNO': PROBLEMI PER I VOUCHER DEI BUONI PASTO, L'ASSESSORE: AVVIATA UN’INTERLOCUZIONE CON LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SERVIZIO
L'amministrazione comunica che in relazione ai buoni spesa richiesti attraverso la procedura resa nota sulla pagina del Comune di Paternò in data 14/12/2021, si sono purtroppo presentate delle problematiche relative il download dei voucher per usurfruire dell’opportunità dei buoni spesa stessi.
L’assessore ai Servizi Sociali Francesca Chirieleison rende noto che è già stata avviata un’interlocuzione con la società Maggioli che gestisce il servizio, e che in tempi celeri tutti gli assegnatari dei buoni potranno accedere con i propri dati nella piattaforma già a loro nota per potere scaricare quanto necessario ed usufruire dunque dei buoni.