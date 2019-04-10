PATERNO’: PROCESSIONARIE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA, ED ALLA VILLA LA DENUNCIA DEI NOSTRI LETTORI

Proseguono gli avvistamenti di processionaria a Paternò."Ieri pomeriggio, mentre ero alla villa comunale Moncada, ho notato a terra una lunga fila di millepiedi, la Processionaria dei pini, molto peri...

Proseguono gli avvistamenti di processionaria a Paternò.

"Ieri pomeriggio, mentre ero alla villa comunale Moncada, ho notato a terra una lunga fila di millepiedi, la Processionaria dei pini, molto pericolosi per l'uomo e gli animali, altri avvistamenti proseguono su tutto il muro che costeggia la villa esterna in via Libertà fino all'ingresso", a segnalarcelo è una cittadina, Sarah, che ci invia anche delle foto realizzate ieri pomeriggio.

Altre segnalazione sono arrivati nella giornata di oggi, che segnalano "il ritorno" della Processionaria all'ingresso della Don Milani di Viale Kennedy.

"Se toccati possono scatenare reazioni allergiche, dermatiti, orticarie, congiuntiviti e anche problemi alle vie respiratorie. In casi gravi può verificarsi uno shock anafilattico. Spero che si prenderanno dei provvedimenti".

Abbiamo contattato il sindaco, Nino Naso, che ha dichiarato che insieme all' Assessore al ramo, Vito Rau domani interverranno per risolvere il problema.

Molto gravi anche i problemi che possono verificarsi con i cani.

Questi bruchi nidificano sui pini e, con la stagione calda, le larve abbandonano i nidi e si muovono sul terreno uno dietro l'altro, creando l'effetto da cui deriva il nome di processionaria