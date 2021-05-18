PATERNO’: PROGRAMMA DELLA FESTA DI SANTA RITA

Sarà una festa di Santa Rita del tutto insolita, a causa dell’emergenza Coronavirus.A causa delle vigenti norme s tutte le iniziative previste nel programma della festa saranno svolte nella chiesa di...

Sarà una festa di Santa Rita del tutto insolita, a causa dell’emergenza Coronavirus.

A causa delle vigenti norme s tutte le iniziative previste nel programma della festa saranno svolte nella chiesa di S. Barbara.

PROGRAMMA COMPLETO

19/20/21 maggio

Triduo di preparazione alla festa

Ore 17.30 S. Rosario e coroncina del mese di maggio.

Ore 18.00 Preghiere a S. Rita.

Ore 18.30 S. Messa.

22 maggio

Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 SS. Messe con benedizione delle rose e degli abiti votivi.

Ore 12.00 S. Messa solenne e supplica a S. Rita.

Ore 17.00 S. Rosario e coroncina del mese di maggio.

Ore 17.30 - 18.30 - 20.00 SS. Messe con benedizione delle Rose e degli abiti votivi.

N.B. I fedeli troveranno le rose da benedire all'ingresso della chiesa donando un contributo che sarà utilizzato per il mantenimento della chiesa ove si venera S. Rita.