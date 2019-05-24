PATERNO’: PROGRAMMA – SANTA BARBARA DELLE ROSE 2019
VENERDÌ 24 MAGGIO
ore 18.30 Raduno dei fedeli nella Chiesa di Cristo Re e accoglienza del busto reliquiario della Santa Patrona
ore 19.00 S.Messa animata della comunità parrocchiale di Cristo Re
ore 20.00 Al canto delle litanie, per via Strano, processione per l’altarino votivo di S.Giovanni, ove sara impartita la benedizione con l’insigne Reliquia della Santa.
SABATO 25 MAGGIO
ore 18.30 Nella Chiesa di S.Barbara S. Rosario e coroncina di lode alla Santa Patrona.
ore 19.30 S.Messa solenne animata dalla comunità parrocchiale di S.Barbara, a conclusione della celebrazione, omaggio musicale a S.Barbara del cantastorie Orazio Fusto
DOMENICA 26 MAGGIO
ore 08.30/10.30 SS. Messe
ore 18.30 Nella Chiesa di S.Barbara S. Rosario e coroncina di lode alla Santa Patrona.
ore 19.30 S.Messa solenne presieduta dal novello Sacerdote Don Giosuè Messina
LUNEDI 27 MAGGIO
ore 08.00 Scampanio festoso, spari di bombe al castello normanno
ore 08.30 Esposizione del busto reliquiario nella chiesa S.Barbara
ore 09.00 S.Messa e benedizione delle rose
ore 10.30 S.Messa e benedizione delle rose
ore 19.00 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.Sec. Salvatore Scuderi, parroco della Parrocchia S.Maria della Pace in Tremestieri Etneo
ore 20.00 Processione con il busto reliquiario di S.Barbara per le seguenti vie:
S.Caterina, Roma, Piazza Indipendenza, Garibaldi , Piazza della posta, Teatro , Piazza San Francesco di Paola, Piazza Umberto
Ingresso della processione nella Chiesa di S.Barbara, canto del “TE DEUM” di ringraziamento, benedizione con il busto reliquiario di S.Barbara e canto dell’inno della Patrona.
Lungo il tragitto la processione sosterà, per momenti di riflessione e preghiere, innanzi agli “altarini” storici, eretti dalla cittadinanza in onore di S.Barbara