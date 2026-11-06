Paternò, pulizia delle strade sabato 7 novembre: ecco tutte le vie interessate
Sabato 7 novembre continua lo spazzamento stradale a Paternò: interessate 24 vie della città. Ecco l'elenco completo delle strade coinvolte.
PATERNÒ – Nuovo intervento di spazzamento stradale previsto per domani, sabato 7 novembre 2026, in diverse vie della città.
Il servizio di pulizia interesserà numerose strade del territorio comunale. Si invitano i cittadini a prendere visione dell'elenco per conoscere le zone coinvolte e agevolare le operazioni degli addetti.
Le vie interessate dallo spazzamento
Via A. Vespucci
Via Erbe Bianche
Via Fontana del Lupo
Via G. Boccaccio
Via G. Cavalcanti
Via Galileo Galilei
Via L. Pirandello
Via N. Machiavelli
Via P. Metastasio
Via V. Monti
Via C. Cristoforo
Via Catanzaro
Via Corsica
Via M. Rapisardi
Via Mentana
Via Montecarlo
Via Pasubio
Via Reggio
Via Rimini
Via S. Bellia
Via Sabotino
Via Sanremo
Via Savasta
Via Taormina
L'elenco comprende 24 strade, dopo aver eliminato le ripetizioni presenti nel programma.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione all'eventuale segnaletica temporanea e alle indicazioni relative alla sosta, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.