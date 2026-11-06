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Paternò, pulizia delle strade sabato 7 novembre: ecco tutte le vie interessate

Sabato 7 novembre continua lo spazzamento stradale a Paternò: interessate 24 vie della città. Ecco l'elenco completo delle strade coinvolte.

A cura di Redazione
06 novembre 2026 20:02
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PATERNÒ – Nuovo intervento di spazzamento stradale previsto per domani, sabato 7 novembre 2026, in diverse vie della città.

Il servizio di pulizia interesserà numerose strade del territorio comunale. Si invitano i cittadini a prendere visione dell'elenco per conoscere le zone coinvolte e agevolare le operazioni degli addetti.

Le vie interessate dallo spazzamento

  • Via A. Vespucci

  • Via Erbe Bianche

  • Via Fontana del Lupo

  • Via G. Boccaccio

  • Via G. Cavalcanti

  • Via Galileo Galilei

  • Via L. Pirandello

  • Via N. Machiavelli

  • Via P. Metastasio

  • Via V. Monti

  • Via C. Cristoforo

  • Via Catanzaro

  • Via Corsica

  • Via M. Rapisardi

  • Via Mentana

  • Via Montecarlo

  • Via Pasubio

  • Via Reggio

  • Via Rimini

  • Via S. Bellia

  • Via Sabotino

  • Via Sanremo

  • Via Savasta

  • Via Taormina

L'elenco comprende 24 strade, dopo aver eliminato le ripetizioni presenti nel programma.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione all'eventuale segnaletica temporanea e alle indicazioni relative alla sosta, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.

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