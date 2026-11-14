Paternò, questa domenica torna il mercato biologico e a km 0 al Parco del Sole

Domenica 15 novembre, dalle 8 alle 13, spazio alle aziende agricole del Bio-Distretto Valle del Simeto. Un appuntamento dedicato ai prodotti biologici locali che si ripeterà ogni mese fino a giugno 2027.

PATERNÒ – Una domenica all'insegna dei prodotti biologici locali, della qualità e della valorizzazione dell'agricoltura del territorio. Domenica 15 novembre, dalle ore 8 alle 13, al Parco del Sole di Paternò torna il Mercato Biologico e a Km 0, con la partecipazione delle aziende agricole del Bio-Distretto Valle del Simeto.

Non un semplice mercatino del contadino, ma un'iniziativa che mette al centro le produzioni biologiche del territorio e la filiera corta, offrendo ai cittadini l'opportunità di conoscere direttamente le realtà agricole locali e acquistare prodotti freschi e di stagione.

La particolarità dell'appuntamento è proprio l'attenzione all'agricoltura biologica, elemento che caratterizza il mercato e lo distingue dalle altre iniziative dedicate alla vendita diretta dei prodotti agricoli.

Prodotti biologici locali e incontro con i produttori

Il mercato vuole avvicinare consumatori e aziende agricole del Bio-Distretto Valle del Simeto, promuovendo un modello di consumo più consapevole, attento alla provenienza dei prodotti e al rispetto dell'ambiente.

I visitatori potranno incontrare i produttori, conoscere le loro attività e scoprire il valore delle produzioni biologiche locali, sostenendo al tempo stesso l'economia agricola del territorio.

Un appuntamento mensile fino a giugno 2027

Il mercato biologico non sarà un evento isolato. L'iniziativa si svolgerà ogni terza domenica del mese e proseguirà fino a giugno 2027, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi cerca prodotti biologici locali e desidera sostenere le aziende agricole del territorio.

Il prossimo appuntamento è fissato per questa domenica, 15 novembre, dalle 8 alle 13, al Parco del Sole di Paternò. Una nuova occasione per riscoprire il valore dell'agricoltura biologica e delle produzioni a chilometro zero.