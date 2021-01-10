PATERNO': RACCOLTA FONDI PER LE SPESE DEL FUNERALE DELLA FAMIGLIA COLPITA DAL COVID

Grande mobilitazione in città per la tragedia ha colpito una famiglia paternese, che ha colpito la famiglia Santonocito. Padre, madre e figlio.Due le raccolte al momento in nostra conoscenza, la prim...

A cura di Redazione 10 gennaio 2021 08:41

Condividi