PATERNO': Rapina a mano armata nella farmacia di via G.B. Nicolosi
A cura di Redazione
18 gennaio 2018 20:57
Rapina intorno alle ore 19 ai danni di una nota farmacia di via G.B. Nicolosi di Paternò.
Un uomo a viso coperto ed armato di coltello e entrato nel locale in presenza di clienti portando con sé l incasso ancora da quantificare.
I carabinieri intervenuti stanno cercando di ricostruire i fatti tramite le telecamere e le testimonianze dei presenti
IN AGGIORNAMENTO