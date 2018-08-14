PATERNÒ: RAPINA ALL' EUROSPIN

Rapina questa sera ai danni del supermercato Eurospin, intorno alle ore 20 nella zona Scala Vecchia.Dei rapinatori, sono entrati poco prima dell'orario di chiusura portando via il possibile.Al moment...

Rapina questa sera ai danni del supermercato Eurospin, intorno alle ore 20 nella zona Scala Vecchia.Dei rapinatori, sono entrati poco prima dell'orario di chiusura portando via il possibile.

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini.

IN AGGIORNAMENTO