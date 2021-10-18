PATERNO': RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO, L’ULTIMO RICATTO POLITICO DI AMMINISTRATORI CHE HANNO CONDANNATO AL DECLINO LA NOSTRA AMATA CITTA’
E’ indegno il gioco messo in piedi dall’amministrazione comunale sulla pelle dei dipendenti ex Lsu.Oltre due anni dopo la delibera voluta fortemente dal Consiglio comunale a proposito dell’aumento del...
E’ indegno il gioco messo in piedi dall’amministrazione comunale sulla pelle dei dipendenti ex Lsu.
Oltre due anni dopo la delibera voluta fortemente dal Consiglio comunale a proposito dell’aumento delle ore - osteggiata dalla stessa amministrazione tant’è che non è mai stata applicata - giunge adesso la disponibilità a metterla in atto ma solo votando il Piano di Riequilibrio e tutti gli strumenti finanziari che certificano ormai da tempo il deficit economico dell’Ente.
Ancora una volta, il Consiglio è oggetto di un ricatto politico e amministrativo: esattamente come quando si parlò delle tombe di famiglia.
Una politica vecchia decenni riproposta da questa amministrazione che richiama, senza alcuna vergogna, alla responsabilità dei consiglieri comunali. L’unica responsabilità è quella di amministratori che dovrebbero arrossire dinanzi all’ultimo fallimento di una compagine amministrativa che ha condannato ad un declino irreversibile la nostra amata città.
Alleanza per Paternò
#db
Movimento 5 Stelle