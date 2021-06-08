PATERNO’: RICHIESTA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE AST PER ANZIANI- ANNO 2022
Il sindaco di Paternò Nino Naso, l’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Chirieleison, e la responsabile del Settore, comunicano che negli Uffici dei Servizi Sociali sono in distribuzione i modelli d...
Il sindaco di Paternò Nino Naso, l’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Chirieleison, e la responsabile del Settore, comunicano che negli Uffici dei Servizi Sociali sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per l’anno 2022
Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto o che compiranno il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne, entro il 2019.
Le istanze, debitamente compilate, possono essere presentate entro e non oltre il 24 settembre 2021 presso l’Ufficio di protocollo generale del comune.
Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Stato di famiglia o autocertificazione
- Fotocopia del modello ISEE anno 2021 (reddito 2020) non superiore ad €. 8.265,,5
- N°1 Fototessera per ogni servizio (linea urbana ed extraurbana)
Il modello di domanda, può essere ritirato presso l'ufficio di Segreteria Sociale, ubicata al 2° piano, stanza N°1