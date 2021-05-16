PATERNÒ RISSA IN PIENO CENTRO. FERITI. SUL POSTO 118 E CARABINIERI
Rissa questa sera Paternò, in pieno centro storico.
Il fatto è avvenuto questa sera intorno alle ore 22, in Via Vittorio Emanuele.
Alcuni uomini, secondo le prime informazioni - tutti extracomunitari., si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.
Durante la colluttazione , almeno un uomo è rimasto ferito che è stato soccorso da un ambulanza del 118 è trasportato in ospedale per le cure del caso.
Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte
Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò ed una ambulanza del 118.
