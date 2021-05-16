PATERNÒ RISSA IN PIENO CENTRO. FERITI. SUL POSTO 118 E CARABINIERI

FLASHRissa questa sera Paternò, in pieno centro storico.Il fatto è avvenuto questa sera intorno alle ore 22, in Via Vittorio Emanuele.Alcuni uomini, secondo le prime informazioni - tutti extracomunit...

FLASH

Rissa questa sera Paternò, in pieno centro storico.

Il fatto è avvenuto questa sera intorno alle ore 22, in Via Vittorio Emanuele.

Alcuni uomini, secondo le prime informazioni - tutti extracomunitari., si sono scontrati prima verbalmente, poi sono passati alle mani.

Durante la colluttazione , almeno un uomo è rimasto ferito che è stato soccorso da un ambulanza del 118 è trasportato in ospedale per le cure del caso.

Ignoti i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, finita a botte

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò ed una ambulanza del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO