PATERNÒ: RISSA IN VIA VITTORIO EMANUELE QUESTA MATTINA
Rissa in strada, in pieno giorno.Una situazione andata in scena oggi a metà mattinata, il violento diverbio ha interessato due giovani stranieri: i due si sono prima insultati e dopo picchiati tra gli...
A cura di Redazione
28 aprile 2021 20:41
Rissa in strada, in pieno giorno.
Una situazione andata in scena oggi a metà mattinata, il violento diverbio ha interessato due giovani stranieri: i due si sono prima insultati e dopo picchiati tra gli sguardi attoniti dei presenti.
Alcuni passanti hanno anche tentato di dividerli.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato i responsabili, oltre a ricostruire la dinamica dei fatti.