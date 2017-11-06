PATERNO': RISULTATI CANDIDATI PRESIDENTE REGIONE SICILIA, PER SEZIONE
DATI DEFINITIVISEZIONE CANCELLERI FAVAMICARI MUSUMECI LA ROSA BIANCHE/NULLE1 10728461954 272 1743337263 1 2331241536156016411081114741351661540182215612615361471571431743202214820329392611219214197630...
A cura di Redazione
06 novembre 2017 15:32
DATI DEFINITIVISEZIONE CANCELLERI FAVAMICARI MUSUMECI LA ROSA BIANCHE/NULLE1 10728461954 272 1743337263 1 233124153615601641108111474135166154018221561261536147157143174320221482032939261121921419763091121021014522396121118218333021101216326672510913 250 3454274114 15324 54291124151421436234213161752761307413171001666278113189394225301019 17517 3327431420 157186323832321104 1143259 2 622155 16 32 224 1 1823159839264 01224749161480 525 115 11 4522502926 8075221512027 959 322341 1228165114730911329 12414402441143011685323421731 1408322171932 12712542564 1833131 942 2082 1534 1702134 2546 1435 156 358 251 1 1036158265024721437 174 1455234552538158932214 21039 1707 4820811640 138143722442241 122155214451742 1952461 2620 1343189205525742144 13219302442 94518724542122244615625 392630 1847 3 00300TOTALE 686075020571085788