Dopo qualche ora di ricerca, è stato ritrovato l’anziano che aveva fatto perdere le proprie tracce questa mattina nella zona scala vecchia, si trova in discrete condizioni presso il nosocomio paternes...

PATERNO': E' stato ritovato l'anziano scomparso

Non si hanno notizie da stamattina del signor Rotella, è stato visto l ultima volta in zona scala vecchia, indossava un giubbotto nero di pelle, pantaloni neri, sciarpa bordo e cappello grigio. Aveva in mano una busta verde



Chiunque lo vedesse contatti immeditamente al 3476586937 oppure le forze dell'ordine