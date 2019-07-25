PATERNO': ROGO IN UN FIENILE DI VIA BALATELLE
FLASH
L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando. per cause ancora all'oscuro, è divampato un incendio all'interno di un deposito.
Le fiamme ancora in corso, hanno avvolto la struttura in via Balatelle nei pressi della rotonda con la Strada Provinciale 135.
All'interno ci sono diverse balle di fieno che stanno alimentato l’incendio.
Notevoli i danni alla struttura, ma non si sono registrati feriti. Gli animali, secondo le primi informazioni sono stati portati tutti in salvo.
Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con tre autobotti, sul posto pure i Carabinieri di Paternò per regolare il traffico.
Una densa nube bianca, è visibile da notevole distanza
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO