PATERNO': SANTA BARBARA, OGGI OTTAVA DELLA FESTA - PROGRAMMA

Santa Barbara ritorna tra i suoi fedeli devoti per l'ultima volta prima di congedarsi fino alla prossima festa liturgica estiva di luglio, in cui si ricordo l'arrivo delle reliquie in città, con una breve processione del Simulacro.

11 dicembre 2017 08:33
Santa Barbara ritorna tra i suoi fedeli  devoti per l 'ultima volta prima di congedarsi fino alla prossima festa liturgica estiva di luglio, in cui si ricordo l'arrivo delle reliquie in città, con una breve processione del Simulacro.

LUNEDÌ 11 DICEMBRE
Ottava dei Festeggiamenti

Ore 08,00 Spari di bombe al Castello Normanno, suono di campane.
Ore 09,00 Svelata del venerato Simulacro di S. Barbara e S. Messa.
Le sacre Reliquie della santa Patrona saranno esposte per l’intera giornata alla
venerazione dei fedeli.
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,00 Sfilata del corpo bandistico per le vie cittadine.
Ore 18,30 S. Rosario e coroncina di lode alla santa Patrona.
Ore 19,00 Solenne Pontificale presieduto da S. E. Rev. Mons. Rosario Gisana, vescovo
di Piazza Armerina.
I canti saranno curati dalle corali parrocchiali “Alleluia” e “S. Barbara”.
Al termine della celebrazione eucaristica, processione in P.zza S. Barbara con le
Reliquie e il Simulacro della santa Patrona; affidamento e benedizione della città
e spettacolo pirotecnico al Castello Normanno. In chiesa, al canto delle litanie,
riposizione del venerato Simulacro di S Barbara nella sua cameretta

